Son dakika! İstanbul'da holdinge operasyon: 11 gözaltı

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü akaryakıt kaçakçılığı ve hayali ihracat soruşturması kapsamında bu sabah İstanbul merkezli Keskin Holding'in Etiler'deki yönetim binasına operasyon düzenledi.

Operasyonda Keskin Holding’in sahibi Recep Ercan Keskin ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı. Şoruşturma kapsamında 100 milyon lirayı aşan akaryakıt kaçakçılığı ve hayali ihracat iddiası var. Soruşturma devam ediyor.