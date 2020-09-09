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İstanbul'da hissedilen korkutan deprem

09 Eylül 2020 Çarşamba - 1:06 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 1:06

Tekirdağ'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi...


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