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İstanbul'da helikopterli dev operasyon! 26 şüpheli gözaltına alındı...

AA |  30 Mart 2021 Salı - 7:45 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 7:45

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 26'sı yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin  "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik  çalışmasının ardından 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Ekipler, Ümraniye merkezli Tuzla, Çekmeköy ve Sancaktepe'de 39 adrese  eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
 
Özel harekat polisleriyle helikopterin de destek verdiği operasyonda  26 şüpheli gözaltına alındı.
 
Narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda bir miktar  uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
 
Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.
 
 
Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin daha önce  gerçekleşen ara operasyonlarda yakalandığı, birinin tutuklandığı, diğerinin ise  işlemlerinin ardından askerlik görevini yapması için teslim edildiği  öğrenildi.
 

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