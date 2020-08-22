22 Ağustos 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.110 -1.50 EURO 8,6440 -0.17
USD 7,3400 0.59 ALTIN 457,020 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis harekete geçti

İHA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 7:53 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 7:55

İstanbul Ümraniye’de hırsızlık yapmak için bir iş yerine uzun namlulu silahlar ile girdiği öne sürülen bir grup şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Hırsızların teslim olması için teslim ol çağrılarında bulunarak anonslar yapıldı.


İstanbul Ümraniye Esenkent Mahallesi Ersever Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde iddiaya göre uzun namlu silahlarla iş yerini soymak üzere hırsızların iş yerini girdiği ihbarı geldi. 
 
İş yerinin çevresi polis ekiplerince sarıldı. Teslim ol çağrıları yapılarak anonslar yapıldı.Çevre güvenliğini ön planda tutan ekipler Özel Hareket Polislerinin desteğiyle kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler metal kalıp dökümü yapan iş yerinde hırsızların olmadığını tespit etti. Geniş çaplı çalışma sonrası ekipleri dağıldı.
 

ETİKETLER

istanbul ümraniye özel harekat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.