İstanbul'da hareketli dakikalar! Metrobüsü rehin aldı

Haramidere metrobüs durağında bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.

Haramidere durağında metrobüsün rehin alındığı haberi sosyal medyada yoğun olarak paylaşılırken, polislerin kimliği ve amacı henüz tespit edilemeyen şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk olaya ilişkin şu bilgileri aktardı:

Yaklaşık yarım saat önce rehine krizi yaşandı. Özel hareket polisi hazır bekliyor. Metrobüsün şoförünü rehin aldı. Metrobüsün içinde yolcuların olup olmadığı bilinmiyor. Tam kapanma nedeniyle içeride az yolcu olabileceği tahmin ediliyor. Çünkü şoförü rehin alıyor bu şahıs.