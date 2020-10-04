İstanbul'da gerçekleşen kritik Libya görüşmesi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkünde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin tam bir dayanışma içinde Libya 'nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.