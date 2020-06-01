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İstanbul'da gece yarısı trafik yoğunluğu

AA/DHA |  01 Haziran 2020 Pazartesi - 1:47 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 1:47

İstanbul, Anlara ve İzmir dahil olmak üzere 15 ilde 2 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.


Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir'inde içinde bulunduğu 15 şehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Kısıtlamanın sına ermesiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ana yollardan kurulan polis denetleme noktaları kaldırıldı. Ayrıca, gece yarısından itibaren İstanbul, Ankara İzmir gibi birçok il için uygulanan seyahat kısıtlaması da sona erdi. İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarındaki seyahat kısıtlaması boyunca kullanılan polis kontrol noktaları da gece yarısından itibaren kaldırıldı. 
 
YÜZDE 27'LERE KADAR ÇIKTI
 
Özellikle D-100 karayolu ve Tem otoyolunda araç hareketliliğinin  arttığı gözlenirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler  Köprüsü'nde, trafik akışının belli noktalarda yavaşladığı görüldü.
 
İBB mobil uygulamasının verilerine göre, saat 00.35 itibariyle kentte  trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak ölçüldü. Kısıtlamanın ardından şehrin işlek  caddelerinde bazı vatandaşların yürüyüşe çıktığı görülürken, akaryakıt  istasyonlarının marketlerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar kuyruk  oluşturdu.
 

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İstanbul trafik yoğunluk
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