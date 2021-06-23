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İstanbul'da gece yarısı dehşet! Lüks araçla gelip katlettiler...

23 Haziran 2021 Çarşamba - 8:54 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 8:54

Son dakika haberine göre; İstanbul'da gece yarısı kan donduran çifte cinayet yaşandı. Adalet Bike ile park halindeki otomobilinde sohbet eden Gökhan Denli, yanlarına yanaşan lüks araçtan inen kişiler tarafından öldürüldü. Saldırganlar kadını zorla otomobillerine bindirerek kaçırdı. Adalet Bike’nin cansız bedeni birkaç saat sonra yol kenarında tanınmayacak halde bulundu.


İstanbul'da Gökhan Denli (30) ile Adalet Bike’nin içerisinde bulunduğu otomobil, dün saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece Kültür Park yanında duruyordu. Bu sırada yanlarına lüks bir araç geldi.
 
Araçtan inen kişilerle Gökhan Denli arasında kavga çıktı. Gökhan Denli’yi çok sayıda bıçak darbesi ve 7 kurşunla öldüren kişiler, yanındaki Adalet Bike’yi zorla otomobillerine bindirerek kaçtı.
 
ARAÇ KAZA YAPMIŞ HALDE BULUNDU
Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre, kaçırılan kadının cansız bedeni de birkaç saat sonra, otomobilden atılarak parçalanmış halde D-100 Karayolu kenarında bulundu. Yüzü tanınmayacak hale gelen kadının vücudunda derin kesik izleri vardı. 
 
Polis ekipleri sabaha karşı Jaguar marka otomobili Büyükçekmece’de kaza yaptıktan sonra terk edilmiş olarak buldu. Otomobilde detaylı parmak izi ve DNA incelemesi yapıldı.

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