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İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu

Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA) |  09 Kasım 2021 Salı - 7:34 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 7:34

İstanbul'da gece saatlerinde yer yer sis etkili oldu. Bazı noktalarda yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinde kentin bazı noktalarında sis etkili oldu. Yer yer yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
 
 
Sisin sabah saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.
 

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