İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Arnavutköy sahilden neredeyse görünmez hale geldi. Bazı vatandaşların ise yoğun sise aldırmadan sahilde balık tuttukları görüldü. Ayrıca, D-100 Karayolu ile D-020 Karayolu Göktürk yolunda da etkili olan sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.
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İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu
Soner HASIRCIOĞLU - Buğra AKAY - İstanbul, (DHA) | 12 Ekim 2021 Salı - 7:10 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 7:20