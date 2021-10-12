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İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu

Soner HASIRCIOĞLU - Buğra AKAY - İstanbul, (DHA)  |  12 Ekim 2021 Salı - 7:10 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 7:20

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi. D-100 Karayolu ile D-020 Karayolu Göktürk yolunda da etkili olan sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.


İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Arnavutköy sahilden neredeyse görünmez hale geldi.  Bazı vatandaşların ise yoğun sise aldırmadan sahilde balık tuttukları görüldü. Ayrıca, D-100 Karayolu ile D-020 Karayolu Göktürk yolunda da etkili olan sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü. 
 
 
 
 

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