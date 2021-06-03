İstanbul'da garip olay! Pencerede hırsız ve kedi...

İstanbul Sultangazi'de girdiği dairede yakalanacağını anlayan hırsızlık şüphelisi pencereye çıktı. Bu sırada şüphelinin çıktığı pencerede evin kedisi sıkışarak mahsur kaldı. Polis, şüpheliyi ikna etmek için dil dökerken kedi de kurtarılmayı bekledi.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Alican K. (35), 4 katlı binanın çatı katındaki daireye, kapıyı manyetik kartla açarak girdi. Evde kimsenin olmamasından faydalanan Alican K., içeride değerli eşya aramaya başladı.

Bir bina sakini ise, gelen sesleri duyunca polisi aradı. Alican K., kısa sürede gelen polisi görünce, pencereye çıktı. Şüphelinin 'intihar edeceğini' söylemesi üzerine olay yerine takviye polis ekipleri ile çok sayıda sağlık ve ekibi sevk edildi.

Mahallede yaşayanlardan kimi sokağa kimi ise, balkona çıkarak yaşananları izlemeye başladı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri şişme yatak açtı. Müzakereci iki polis memuru da çatı katına çıkarak, Alican K.'yi ikna etmeye çalıştı.

Tüm bunlar yaşanırken evin kedisi, hırsızlık şüphelisinin çıktığı pencerede sıkıştı. Korkuya kapılan kedi saatlerce kurtulmayı bekledi. Zaman zaman kendisini aşağı sarkıtan Alican K., yaklaşık 2 saatte ikna edildi ve pencereden indi. Şüpheli, gözaltına alındı. Pencereye sıkışan kedi de kurtarıldı. Mahalle sakinleri Alican K.'yi ikna eden polisleri alkışladı.