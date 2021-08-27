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İstanbul'da flaş koronavirüs gelişmesi! Yüzde 75'e ulaştı

27 Ağustos 2021 Cuma - 20:57 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 20:57

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla İstanbul'da aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını bildirdi.


Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuza mavi  renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75.  Birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1  milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran  hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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