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İstanbul'da fırıncılardan ekmeğe zam talebi! 1 lira 75 kuruş...

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 14:27 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 14:27

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çetin, "Artan maliyetlerden dolayı İstanbul'da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 75 kuruş olmasını talep ediyoruz." dedi.


İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı  Erdoğan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmek fiyatlarına en son 2019  yılının mayıs ayında zam yapıldığını ve ondan önceki zammın da 2015 yılında  yapıldığını söyledi.
 
"2019'dan beri İstanbul'da 200 gram ekmek 1 lira 25 kuruştan  satılıyor." diyen Çetin, buğdayın fiyatının 1 lira 35 kuruştan 1 lira 65 kuruşa  çıkarıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
 
 "Bu açıklamanın ardından un fiyatları yaklaşık yüzde 20 yukarıya  çıktı. Bunun yanında fırınlarımızdaki girdiler de sürekli arttı. Ayrıca son  dönemlerde Trakya bölgesinde çok fazla yağmur yağıyor. Bundan dolayı buğday  kalitesinin düşmesi bekleniyor. Uncular bu nedenden dolayı da un fiyatlarının 1  ay içerisinde yüzde 15 daha artacağını bize bildirdiler. Yani anlayacağınız 2019  yılının mayıs ayında yapılan zamdan beri tüm masraflarımıza yüzde 60 zam geldi.  Fırıncılarımız şu anda çok zor durumda. Fırıncılarımızın borcu bulunuyor. Artan  maliyetlerden dolayı İstanbul'da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin  fiyatının 1 lira 75 kuruş olmasını talep ediyoruz. Yetkilerin bu isteğimizin  yerine getirmelerini istiyoruz. Son 5 yıl içerisinde ekmeğe sadece 1 defa tarife  alındı. Bu yıllardaki enflasyon oranlarını topladığımızda görülecek ki talep  edilen fiyat toplam enflasyon rakamlarının altındadır."
 
 Taleplerinin fırıncıların hakkı olduğunu dile getiren Çetin, artış  taleplerinin yüksek olmadığını sözlerine ekledi.
 
  
 

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