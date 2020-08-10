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İstanbul'da Filyasyon Kurulları Toplantısı yapıldı

AA |  10 Ağustos 2020 Pazartesi - 23:28 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 23:56

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya'nın başkanlığında, 39  ilçenin 3 ayrı grup halinde katıldığı "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları"  toplantıları, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde  gerçekleştirildi.
 
Toplantılara, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı  Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.  Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, ilçe jandarma  komutanları, ilçe emniyet müdürleri ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.
 
Toplantıda, İstanbul'da verilen dünyaya örnek salgın mücadelesinde  büyük önem taşıyan filyasyon çalışmaları ele alındı.
 
"Mücadelede filyasyon çalışmaları önem taşıyor"
 
Vali Yerlikaya, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada baş gösteren  koronavirüs salgınının Türkiye'de tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana,  Cumhurbaşkanı'nın talimatları, Pandemi Bilim Kurulu'nun öneri ve tavsiyeleri  doğrultusunda, Sağlık Bakanlığının çalışmaları ve alınan önlemlerin yurt sathında  7 gün, 24 saat uygulanmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının yoğun  gayretleriyle dünyaya örnek bir mücadele verildiğini anlattı.
 
Kontrollü sosyal hayat döneminde; alınan tedbirleri hassasiyetle  uygulayarak, bu salgından vatandaşları korumanın en büyük amaçları olduğunu  vurgulayan Yerlikaya, bu mücadelede filyasyon çalışmalarının çok büyük önem  taşıdığına dikkati çekti.
 
"503 filyasyon ekibimiz sahada bulunuyor"
 
Filyasyonun, bulaşıcı hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin  taranması, tedavi, izolasyon, koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik  tüm çalışmaları içerdiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
 
"İstanbul'da bugün itibarıyla 503 filyasyon ekibimiz sahada bulunuyor.  Sonucu pozitif çıkmış vatandaşlarımıza evlerinde ulaşma ve filyasyon hizmeti  sunma süremiz, hamdolsun 24 saatin altına düştü. Sağlık ve filyasyon  ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla Türkiye'de yüzde 70 seviyelerindeki vaka  oranımız, çok şükür yüzde 25-30'lara düştü, düşmeye de devam edecek. Böylesine  takdire şayan, yoğun ve fedakar çalışmaları için bütün filyasyon ekiplerimize  teşekkür ediyorum."
 
"Hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısı  değişimini birebir takip edeceğiz"
 
İstanbul Valisi Yerlikaya, pandemi sürecinde alınan önlemlerin önemine  işaret ederek, şunları aktardı:
 
"Kovid-19 virüsü taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün  boyunca evlerinde izole edilmesi,  bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka  sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Bu amaçla, İçişleri  Bakanlığımızın talimatlarıyla, ilimizde vali yardımcımız, ilçelerimizde  kaymakamlarımızın başkanlığında 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları'  oluşturduk. Bu kurullarımız vasıtasıyla İstanbul'da hasta, yatan hasta, ağır  hasta ve izolasyondaki kişi sayısı değişimini birebir takip edeceğiz.
 
Bilgileri elektronik sisteme kaydedilen temaslı bireyler, filyasyon  ekiplerimizce ziyaret edilecek, gerektiğinde yeni testler yapılacak, bu kişilere  14 gün süreyle izole olmalarının, öncelikle kendi sağlığı, toplum sağlığı ve  hepimiz açısından önemi anlatılacak. Virüsün yayılım hızının azaltılmasında, elde  ettiğimiz başarıları daha da artırmak için alacağımız yeni önlemleri bu  kurullarda 2 haftada bir ele alacağız.
 
Hıfzıssıhha Meclisimizde, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu  düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için hayatın her alanında hızlı  ve etkin kararlar almaya ve uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."
 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta sağlık teşkilatı olmak üzere  salgınla mücadelede büyük fedakarlık ve gayret gösterenlere teşekkür ederek,  "Ülkemizin ve milletimizin Kovid-19 virüsüyle mücadelesini İstanbul'da hep  birlikte başaracağız inşallah." ifadelerini kullandı.
 
Ayrıca toplantıda Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner,  ilçelerdeki filyasyon faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

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İstanbul Ali Yerlikaya Filyasyon
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