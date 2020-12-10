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İstanbul'da fidye operasyonunda 2'si polis 8 şüpheli gözaltında

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 22:40 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 22:40

Fatih'te Ürdün uyruklu bir kişinin eşini kaçırarak fidye istedikleri iddia edilen 2'si polis memuru 8 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocamustafapaşa'daki bir banka şubesi çalışanı,  yabancı uyruklu bir kişinin başkasına ait pasaport ve banka kartıyla 13 bin dolar  çekmeye çalışması üzerine durumu polise bildirdi. Polis, Suriye uyruklu Arafat  A'yı bankada gözaltına aldı.
 
Arafat A. polise, önceden tanıştığı Ürdün uyruklu Feras A'nın yanına  gelerek, karısının Suriyeli mafya tarafından kaçırıldığını, eşinin şüphelilerin  ellerinde olduğuna dair araç içinde çekilmiş videolar attıklarını, eşini  kurtarmak için 13 bin doları şüphelilere teslim etmesi gerektiğini anlattığını  söyledi.
 
Arafat A, Feras A'nın şüphelilerle görüşmeye gideceğini söyleyerek  pasaportu ve banka kartını kendisine verdiğini, Feras A. aradığı zaman bankadan  parayı çekip kendisine ulaştıracağını ifade etti.
 
Suriyeli Arafat A, Feras A'nın bebeğini de bakacak kimse olmadığı için  kendisine bıraktığını, kendisinin de bebeği patronu Manhal K'ye emanet ettiğini  anlattı.
 
 Buluşma noktasına operasyon düzenlendi
 
Polisin çalışma yürüttüğü sırada Feras A, telefonla Arafat A'yı aradı.  Telefonu açtıran polis, kendisi de şüpheliler tarafından alıkonulan Feras A'dan  buluşma noktasına ait bilgileri aldı. Feras A'nın gönderdiği Yedikule  Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenleyen ekipler, burada U.B. ve Fatih'te görevli  polis memuru M.Ç'yi yakaladı.
 
Şüpheli U.B. ve M.Ç'nin ifadeleri doğrultusunda Ürdünlü Feras A.  operasyon düzenlenen adrese 100 metre mesafedeki bir araçta, elleri kelepçeli  halde bulundu. Feras A. kurtarılırken, araçta bulunan emekli başkomiser B.M.D.  gözaltına alındı.
 
 Feras A'nın eşinin de Eyüpsultan'daki bir kafede tutulduğu bilgisini  alan polis, düzenledikleri baskınla Ürdünlü Arwah A'yı kurtardı. Kadının yanında  bulunan Ü.K. ve Y.Ö. ile Eyüpsultan'da görevli polis memuru F.Y. gözaltına  alındı.
 
Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 2  kişi daha yakalandı.
 
Gözaltına alınan 2'si polis memuru 8 zanlının emniyetteki işlemleri  sürüyor.

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Fatih Ürdün fidye
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