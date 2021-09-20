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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 6 emniyet mensubu gözaltında

AA |  20 Eylül 2021 Pazartesi - 10:54 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 10:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu  tarafından yürütülen soruşturmada, üniversite okudukları dönemde FETÖ'ye ait  evlerde "ev abiliği" yaptıklarına dair beyanlar bulunan ve kullandıkları GSM  hatlarıyla örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan kişilerle yoğun irtibatları  oldukları belirlenen 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru hakkında gözaltı  kararı verildi.
 
Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince adreslerine düzenlenen  operasyonlarda halen aktif olarak görevde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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