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İstanbul'da FETÖ operasyonu! 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltında

DHA |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 9:43 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 9:43

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındı.


Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında ilişilikleri  kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de Fetullahçı Terör Örgütü ile  irtibatlarını devam ettirdikleri  tespit edilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına  alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
 

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