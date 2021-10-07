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İstanbul'da FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA) |  07 Ekim 2021 Perşembe - 9:00 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 9:28

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 18'i firari örgüt üyesi toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan şüphelilerin, il genelinde saklanıyor olabileceği adreslerden bazılarını belirledi.
 
Daha önceki operasyonlarda yakalanamayan 28 şüphelinin, örgüt üyeleri tarafından hücre evi olarak kullanılan bu adreslerde olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, il genelinde 24 ayrı adrese gece saatlerinde baskın düzenledi.
 
Yapılan operasyonda, 18'i firari örgüt üyesi olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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İstanbul FETÖ FETÖ operasyonu
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