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İstanbul'da FETÖ operasyonu; 15 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi

DHA |  12 Haziran 2020 Cuma - 9:36 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 9:36

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik İzmir merkezli düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 15 muvazzaf asker emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçu kapsamında;  Askeri Mahrem yapılanmasına yönelik 9 Haziranda operasyon düzenlendi. İzmir merkezli operasyonda İstanbul'da görevli 15 muvazzaf asker yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
 

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İstanbul FETÖ operasyonu
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