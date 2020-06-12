FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçu kapsamında; Askeri Mahrem yapılanmasına yönelik 9 Haziranda operasyon düzenlendi. İzmir merkezli operasyonda İstanbul'da görevli 15 muvazzaf asker yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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- İstanbul'da FETÖ operasyonu; 15 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi
İstanbul'da FETÖ operasyonu; 15 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi
DHA | 12 Haziran 2020 Cuma - 9:36 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 9:36