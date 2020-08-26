26 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.097 0.41 EURO 8,6950 -0.58
USD 7,3640 -0.36 ALTIN 453,280 -1.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da feci olay! 11. kattan havuza düşerek öldü

DHA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 14:29 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 14:34

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi apartmanın 11. katından sitenin havuzuna düşerek hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


İstanbul Esenyurt'ta feci bir olay yaşandı. 50 yaşındaki adam 11. kattaki evinin balkonundan sitenin havuzuna düşerek hayatını kaybetti.
 
Olay, saat 10.30 sıralarında Bahçeşehir Koza Mahallesindeki lüks bir sitede yaşandı. Sitenin 11. katındaki dairede oturan Cemal Türköz (50) iddiaya göre balkondan düştü.
 
Türköz'ün sitenin havuzuna düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler olayı görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Cemal Türköz, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Türköz'ün sitenin havuzuna düştüğü ve çevredekilerin yaralanan Türköz'ü havuzdan çıkarttıkları görülüyor.

ETİKETLER

İstanbul Esenyurt haber son dakika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.