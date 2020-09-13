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İstanbul'da esrarengiz cinayet! Ekipler kadının bu halde buldu

DHA |  13 Eylül 2020 Pazar - 19:51 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 19:51

Bağcılar'da Gürcistan uyruklu kadın evinde öldürülmüş halde bulundu. Ekipler kadının cansız bedeninde çok sayıda bıçak yarası tespit etti.


Barbaros Mahallesi 224 Sokak'ta oturan kimliği henüz öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu kadından 2 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Gürcistan uyruklu kadının öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, kadının vücudunda çok sayıda bıçak yarası ve darp izleri olduğunu tespit etti. Kadının cesedinin bulunduğu eve gelen olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Bağcılar Gürcistan kadın
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