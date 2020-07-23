23 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.080 0.00 EURO 7,9350 0.11
USD 6,8500 -0.01 ALTIN 412,260 2.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Çok sayıda...

İHA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 7:08 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 7:17

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheliye gözaltı yapıldı.


İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda evlerde siber polisler arama yaparken özel harekat polisleri de destek verdi. Adreslere yapılan baskında gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ETİKETLER

istanbul operasyon gözlatı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.