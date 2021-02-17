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İstanbul'da eş zamanlı operasyon! 30 kişi yakalandı

17 Şubat 2021 Çarşamba - 8:44 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 8:45

İstanbul'da, FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliden 30'u yakalandı.


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