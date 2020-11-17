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İstanbul'da eş zamanlı operasyon!

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 8:22 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 8:22

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının  yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve  fiziki takibin ardından belirledikleri 46 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı  operasyon düzenledi.
 
Silivri ilçesinde 46 adrese operasyon düzenleyen ekiplere polis  helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi. Dedektör narkotik köpeklerin  kullanıldığı aramalarda evlerin çeşitli yerlerine saklanmış uyuşturucular ele  geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların  sürdüğü bildirildi.
 
  
 

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