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İstanbul'da en ucuz daireler! Yeni ve depreme dayanıklı...
Ev fiyatlarının yükselmesiyle vatandaşların büyük çoğunluğu kiralık evlere rağbet gösteriyor. İstanbul'da en ucuz kiralık daireler belli! İşte semt ve fiyatıyla birlikte derlediğimiz İstanbul'da en ucuz kiralık dairelerini listesi...
Konut fiyatlarının her geçen gün arttığı İstanbul’da ev almaya imkanı olmayanlar kiralık daire arayışlarını sürdürüyor. Konut kredisi kampanyası ile stokta bulunan konutlar eritilirken bunların çoğu yatırım amaçlı olarak alındı. Kredi ile alındığı için de kiralar yüksek tutulmaya başlandı.