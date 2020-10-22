İstanbul'da e-duruşma dönemi başladı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda avukatların bulunduğu yerden cep telefonu, tablet veya laptop bilgisayar sistemi ile duruşmalara katılmalarını sağlayan ilk e-duruşma yapıldı. E-duruşmaya ilişkin bilgi veren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Seçgin, e-duruşmanın ancak avukatın talebi ile yapılabileceğini, bu talebin hakim tarafından kabul edilmesi halinde avukatın bulunduğu yerden duruşmaya katılabileceğini söyledi.

İstanbul Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, avukatların bulundukları yerden cep telefonu, laptop veya tablet bilgisayar ile duruşmalara katılmalarını sağlayan ilk e-duruşma yapıldı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda bugün 7 adet tüketici mahkemesinde avukatlar, e-duruşma ile duruşmaya katıldı. Bu duruşmalardan biri de İstanbul Anadolu 1. Tüketici Mahkemesi'nde görüldü. "Ayıplı mal" davasında görülen e-duruşmaya, taraflardan birinin avukatı bulunduğu yerden video konferans ile duruşma salonuna bağlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Seçgin, e-duruşma sistemi ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

E-DURUŞMA SİSTEMİ BUGÜN 42 DURUŞMA İLE START ALDI

E-duruşma uygulamasının 17 Haziran tarihinde Adalet Bakanı'nın katılımıyla Ankara Adliyesi'nde gerçekleştiğini söyleyen Uğur Seçgin, "Bakanlığımızın bu çalışması kapsamında Türkiye'ye sistemin yaygınlaştırılması çalışmaları çerçevesinde bugün itibariyle İstanbul, İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Ankara adliyelerinde tüketici mahkemelerinde e-duruşma uygulaması hayata geçiriliyor. Toplam 42 mahkememizde bugün itibariyle e-duruşma uygulaması başlatıldı" dedi.

ANADOLU ADLİYESİ'NDE 5 MAHKEME E-DURUŞMA YAPTI

Seçgin, "E-duruşmanın temel amacı yargılamayı hızlandırmak, yargılama süreçlerini kısaltmak, avukatlarımızın duruşmalara katılmalarına mani olacak durumlarda bulundukları yerlerde avukat portalı ve celse uygulamaları ile bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazlardan duruşmaya iştirakini sağlamak. Bu çerçevede de bizim adliyemizde 7 adet tüketici mahkemesinin duruşma salonunda gerekli altyapı oluşturuldu, bugün 5 adet tüketici mahkememizde de az önce e-duruşma ile duruşmaya iştirak etmek suretiyle uygulama hayata geçirilmiş oldu" dedi.

Bundan sonraki süreçte hukuk yargılaması kapsamında tüm hukuk mahkemelerimizde öncelikli olarak avukatların daha sonra aşama aşama bilirkişi, uzman ve tanıkların da e-duruşma uygulamasından mahkemeye bizzat gelmeksizin, bulundukları yerlerden duruşmaya iştirakini sağlamak şeklinde uygulamamız kapsamı genişlemek suretiyle devam edecek.

Avukatların e-duruşma talebinde bulunmaları, hakimin de bu talebi kabul etmesi durumunda e-duruşmanın açılacağını söyleyen Seçgin, "Duruşmanın başka bir güne ertelenmesine gerek kalmaksızın bulunduğu yerden katılım sağlayarak yargılama sürecindeki gereksiz gecikmelerin önüne geçilmiş olacak. Yoksa maksadımız duruşmalar boş salonlarda yapılsın, vatandaşlar ve avukatlar gelmesin değil" dedi.

AVUKATIN TALEBİYLE E-DURUŞMA AÇILABİLECEK

Seçgin, "Duruşmanın tarafı olan avukatlar e-duruşma talebinde bulunduktan sonra bu hakim tarafından onaylanacak. Onay üzerine de duruşma gün ve saatinde avukatın e-imzasıyla kimliği doğrulanmak suretiyle avukat portalı veya celse uygulaması üzerinden duruşma salonuna online canlı bağlanması sesli ve görüntülü sağlanmak suretiyle duruşma icra edilecek" dedi.

'UYGULAMANIN TEMEL AMACI YARGILAMANIN HIZLANMASI'

Seçgin, "Uygulamanın temel amacı olan yargılamanın hızlanması, adaletin en erken sürede tecelli etmesine katkı sağlamasını diliyorum. Ülkemize, yargı camiamıza hayırlı uğurlu olur inşallah" dedi.