İstanbul’da düğünler iptal mi? İstanbul Valiliği düğün genelgesi!

İstanbul'da düğünler yasak mı? Sünnet düğünü, kına eğlencelerine yasaklandı mı? soruları yoğun bir şekilde soruluyor. Koronavirüs vakalarında hızlı bir artışın yaşanması gözleri sosyal mesafelerin aşıldığı düğünlere çevirdi. Düğün, kısa, sünnet düğünü eğlencelerinde mesafe-maske kurallarına uyulmaması nedeniyle birçok ilde olduğu gibi çeşitli kısıtlama kararları alındı. Peki, düğünler yasaklandı mı? Düğüler ve kına geceleri nasıl olacak nasıl olacak?

Koronavirüs vakalarının Türkiye’de yoğun bir şekilde artması birçok ilde çeşitli tedbirlerin alınmasına neden oldu. İstanbul Valiliği de düğünlerle ilgili kısıtlama karası aldı. Valilik, tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Peki, İstanbul’da düğünler iptal mi? İşte, ayrıntılar...

İSTANBUL’DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

İstanbul Valiliği pazartesi gününden itibaren geçerli olacak korona tedbirlerini vatandaşlarla paylaştı. Açıklamaya göre, tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, nişan ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı. Ayrıca düğünlerde oyun ve dansa da izin verilmeyecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ DÜĞÜN GENELGESİ

Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek,

- Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulacak

,- Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacak,- Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek,

- Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmeyecek,

- İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikâhlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesi sağlanacak, alınan önlemler denetlenecek.

DÜĞÜNLERİN YASAK OLDUĞU İLLER

"Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.''