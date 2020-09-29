29 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.123 0.17 EURO 9,2170 1.24
USD 7,8480 0.61 ALTIN 475,910 0.77
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da dolu nedeniyle kuşlar öldü

DHA |  29 Eylül 2020 Salı - 17:27 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 17:27

İstanbul Kadıköy'de etkili olan sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok nokta beyaza bürünürken, çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.


Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle Boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağış ve ardından başlayan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
 
Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar, araçlarının hasar görmemesi için önlem almaya çalıştı. Dolu yağışı nedeniyle çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.
 
 
Belediye ekipleri, parktaki ölü kuşları poşetlere koyarak topladı. Çok sayıda kuşun da yağmur ve doludan ıslanarak olumsuz etkilendiği görüldü.
 
 

ETİKETLER

İstanbul dolu kuşlar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.