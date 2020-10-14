İstanbul'da dev vurgun! Tonlarca ele geçirildi

İstanbul Valiliği sahte içki operasyonları bilançosunu açıkladı. Açıklamada, 'İstanbul'da Alkol Satışı Yapan Tekel Bayii ve Umuma Açık Yerlere' yönelik olarak 1-14 Ekim 2020 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği 6 operasyon için, "10 bin 232 litre sahte alkol ele geçirilmiştir. Yakalanan 31 şüphelinin 21'i tutuklanmıştır. Sahte alkol tüketiminden etkilenen 1 kişi vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

POLİS OPERAYONLARI BİLANÇOSU

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 operasyon gerçekleştirildiği kaydedilirken, "20 şüpheli şahıstan 10'u gözaltına alınmış ve 4 şahıs tutuklanmıştır. 17 bin 476 litre alkollü içki sıvısı, 287 adet dolu, 360 adet boş içki şişesi, 2 bin 715 adet içki şişesi kapağı, 10 bin 910 adet etiket, 50 adet kapüşon, 4 bin 755 adet sahte TAPDK bandrolü, bin 415 adet yabancı bandrol, bin 80 adet çeşitli alet/edevat ele geçirilmiştir." belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri bilançosu için ise, "İl genelinde 4 bin 623 İşyeri denetlenmiş, bu işyerlerinden 36'sına adli, 23'üne idari işlem, 42 şahsa adli, 16 şahsa idari işlem yapılarak, toplam 179 bin 354 lira para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde 37 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 5'i tutuklanmış, 7 şahsın işlemleri halen devam etmektedir. Sahte alkol tüketiminden etkilenen 33 kişiden 9'u vefat etmiş, 9'unun hayati tehlikesi bulunduğu, 10 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı, 5'inin ise taburcu edildiği tespit edilmiştir." açıklaması yapıldı.