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İstanbul'da dev operasyon; 52 şüpheli yakalandı

AA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 19:19 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 19:19

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet  Müdürlükleri ekipleri, 26 Ocak'ta "torbacı" olarak tabir edilen sokak  satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
 
Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli yakalandı.
 
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 26 kilo 908 gram eroin,  513 gram esrar, 442 gram bonzai, 146 gram skunk, 38 gram kokain, 47 gram  metamfetamin, 59 gram kimyasal madde, 4 bin 898 sentetik hap, 1849 uyarıcı hap, 2  tabanca, pompalı tüfek, 21 fişek, 36 bin 990 lira, 5 bin 100 dolar ile 200 avro  ele geçirildi.
 
Gözaltına alınanlar arasında, haklarında arama ve kesinleşmiş hapis  cezası bulunan 4 şüphelinin de olduğu öğrenildi.

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İstanbul sokak satıcıları gözaltına
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