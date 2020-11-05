İstanbul’da deprem mi oldu? Marmara’da deprem!

İstanbul’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgiye göre Marmara Denizi'nde deprem oldu. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından sosyal medyada da vatandaşlar sabah saatlerinde hissedilen depreme yönelik paylaşımlar yaptı ve yaşadıkları paniği anlattı. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.7 olduğunu belirtti.

Marmara Denizi'nde dün de 3.1 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Yapılan son açıklamalara göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları sarsıntıyı sosyal medyadan dile getirerek, arama motorlarına yöneldi ve ‘’İstanbul’da deprem mi oldu?’’ sorusuna yanıt aradı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 3.7 olduğunu ifade ederken depremin saatinin de 08:46 olduğu ifade edildi.

MARMARA DENİZİ'NDEKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ!

Depremin şiddeti hakkında yeniden bir açıklama yapan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak revize etti. Son dakika açıklamasında bulunan AFAD, depremin merkez üssünün Büyükçekmece olduğunu açıkladı. AFAD, depremin şiddetinin 3.5 olduğunu açıkladı.