İstanbul’da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi

İstanbul’da deprem mi oldu, depremin şiddeti kaç? İstanbul'da hissedilen deprem paniğe neden oldu. Depremin şiddetinin 3,9 olduğu açıklandı.

İstanbul'da hissedilen deprem paniğe neden oldu. AFAD'dan gelen ilk açıklamalara göre merkezin İstanbul Kartal olduğu söylenen depremin şiddeti 3,9 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise depremin merkez üssü Sultanbeyli şiddeti 4,2.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ

Türkiye’de deprem çeşitleri

Deprem, yerkabuğu içinde meydana gelen kırılmaların titreşim dalgalarına yol açarak yeryüzüne sarsmasına denir. Yerkabuğundaki tabakaların birbirine uyguladığı basınç sonucu oluşan depremler Teknotonik, Volkanik ve Çöküntü depremler olarak 3’e ayırmak mümkündür. Peki Türkiye’de görülen deprem çeşitleri nelerdir?

Türkiye’de görülen en büyük ve en yaygın görülen tektonik depremler Türkiye’de de en sık görülen deprem çeşididir. Sıcak lavların üzerinde hareket eden levhaların arasındaki sürtünmeden meydana gelir. Sürtünmeler sonucu gerilme enerjisi birikir ve kırılmalar yaşayarak fay bölgelerinde büyük sarsıntılara neden olur. En yıkıcı depremler arasında sayılır, enerjisi büyük olduğu için sonucu da büyük olur.

En tehlikeli deprem çeşidi hangisidir?

Volkanik depremler, dağların patlaması sonucu oluşur. Türkiye’de aktif yanardağ bulunmadığından volkanik depremler görülmemektedir. Tektonik depremlere göre şiddeti oldukça zayıftır.

Çöküntü depremler ise daha çok yeraltındaki maden, oyuk, mağara ve toprağın çökmesiyle oluşan depremlerdir. Yakın çevresindeki yerleri sarsan ve yıkıcı olmayan deprem kategorisinde görülmektedir.

Depremin şiddetleri

1, 2, 3 ve 4 seviyesindeki depremler genellikle hissedilmez. Sismografi adı verilen aletle tespit edilir.

5 şiddetindeki depremler hissedilir. Evdeki eşyalar düşer, camlar kırılır.

6 şiddetindeki depremlerde sıva ve duvarda çatlaklar oluşur ve deprem korkutucu bir şekilde hissedilir.

7 şiddetindeki depremlerde yer hareket ettiğinden kişinin hareket etmesi zorlaşır. Sarsıntılar kişinin yürümesini engeller. Yapılar sıkılır, yerlerde çöküntüler oluşur.

8, 9 ve 10 şiddetindeki depremlerde tüm yapılar zarar görür, yıkılır, Dağlık bölgelerde heyelan görülür. Can ve mal kayıpları yüksektir.