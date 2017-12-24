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İstanbul'da denetimlerde 45 bin 430 kişiye ceza kesildi

AA |  24 Aralık 2017 Pazar - 21:15 | Son Güncelleme : 24 12 2017 - 21:15

İstanbul'da 4 - 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 45 bin 430 kişiye ceza kesildi.


İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu  tarihlerde kent genelinde 57 bin 375 sürücü ve aracı kontrol etti.
 
 Denetimlerde, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer  işaretlemelerine uymamak, hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak,  alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, park yasağına uymamak, fazla  yolcu taşımak, tonaj sınırını aşmak, kırmızı ışık ihlali, korsan taşımacılık  yapmak, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak, şerit ihlali, motosiklette  koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak ve Karayolları Trafik  Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 45 bin 430 kişiye ceza uygulandı. Ayrıca 11  bin 415 araç otoparka çekilirken, 3 bin 336 araç da trafikten men edildi.
 
Aynı tarihlerde kent genelinde 10'u ölümlü, 297'si yaralanmalı ve  569'u hasarlı olmak üzere 876 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi  hayatını kaybetti, 420 kişi yaralandı.
 
  
 

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