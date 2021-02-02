İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Tramvay raylarında ölümle burun buruna...

Son dakika haberine göre; İnsanlık dışı bir çete, Suriye’deki ailelerin çocuklarını kiralayıp kaçak yollarla ülkeye soktu. Daha sonra bu çocukları İstanbul’da zorla dilendirdi… Tramvaylarda zorla dilendirilen Suriyeli çocukları ölüm neredeyse teğet geçiyor. İşte o Suriyeli çocukların ölümle burun burana kaldığı dehşet görüntüler…

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ’ın haberine göre, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ’den getirdikleri çocukları dilendiren bir çeteyi takibe aldı.

HAMUT ÇETESİ TAKİBE ALINDI

Kendilerine “Hamut” grubu diyen çetenin çocukları Sultangazi’de kiraladıkları evlerde tuttukları belirlendi. İnsanların yaşayamayacağı çok pis ortamda barındırılan çocuklar bu çete üyeleri tarafından zorla dilendirildi.

ÇOCUKLARI KALORİFER PETEKLERİNE BAĞLAMIŞLAR

Çete üyelerinin dilenme konusunda isteksiz davranan çocukların dirençlerinin kırılması için kalorifer peteklerine bağlayıp, kemerle dövdükleri belirlendi.

ÇOCUKLAR RAYLARDA ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Çocuklar, Sultangazi ile Vatan Caddesi arasındaki tramvay duraklarında dilendiriliyorlardı. Çocukların raylardaki ölümle burun buruna olduğu şok görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Tren raylarına atlayan 7-8 yaşındaki çocukların durağa çıkmakta güçlük çektiği ve tramvaydan kılpayı kurtuldukları anlar yürekleri ağza getirdi.

17 ÇETE ÜYESİ TUTUKLU OLARAK YARGILANIYOR

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 çete üyesinden aralarında çete lideri Abdo H.’nin de bulunduğu 17 üyesi tutuklu olarak yargılanıyor. Kurtarılan 68 çocuk ise devlet korumasında.