Operasyona özel harekât polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Bağcılar'da bulunan bir adrese giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Evdeki bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4'ü Türk, 1 Suriye, 1 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Irak vatandaşı olmak üzere toplamda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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İstanbul'da DEAŞ ve HTŞ operasyonu!
DHA | 07 Nisan 2021 Çarşamba - 8:12 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 8:12
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ ve HTŞ terör örgütlerine yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4'ü yabancı 8 kişi gözaltına alındı.
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