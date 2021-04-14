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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

AA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 8:22 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 8:22

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma  bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde  terör örgütü DEAŞ saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin  tespitine yönelik çalışma başlattı.
 
Teknik ve fiziki takibin ardından, 10 ilçede 19 adrese özel harekat  polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, aramalarda çok sayıda örgütsel  doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
 
Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü

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