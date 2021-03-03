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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

03 Mart 2021 Çarşamba - 8:38 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 8:38

İstanbul'da eş zamanlı 16 adrese düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 10 şüpheli yakalandı.


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