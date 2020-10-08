08 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.152 0.00 EURO 9,2950 0.20
USD 7,8910 0.11 ALTIN 478,570 1.65
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişi...

İHA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 7:47 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 7:47

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ‘a yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı bildirildi.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma kapsamında örgüte mensup aralarında ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) olarak nitelendirilen 19 şüpheli için il genelindeki 15 ilçede geceyarısı operasyon düzenlenmişti.
 
DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, bir kısmının söz konusu radikal örgüte yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 19 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alındı.
 
Zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülürken, firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonun devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER

İstanbul daeş operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.