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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

DHA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 1:04 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 1:04

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Operasyon kapsamında Sultangazi ve Sancaktepe'de bulunan adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan şüphelilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
 

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