Operasyon kapsamında Sultangazi ve Sancaktepe'de bulunan adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan şüphelilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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- İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
DHA | 03 Aralık 2020 Perşembe - 1:04 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 1:04