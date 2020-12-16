İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Daha önceden tespit edilen çok sayıda farklı adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.