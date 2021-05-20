20 Mayıs 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.460 0.00 EURO 10,2230 -0.25
USD 8,3720 -0.48 ALTIN 504,480 -0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

AA |  20 Mayıs 2021 Perşembe - 8:27 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 8:27

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette  bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için  çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı  operasyon düzenleyen ekipler, 18 yabancı uyruklu örgüt üyesini yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital  malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

ETİKETLER

DEAŞ operasyon İstanbul
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.