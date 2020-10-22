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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 14 gözaltı

DHA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 8:40 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 8:43

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 13 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


İstanbul'da özel tim polisleri belirlenen adreslere operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te bulunan 4 katlı bir binanın birinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişinin yabancı uyruklu olduğu ve örgütsel faaliyetleri nedeniyle sınır dışı işlemleri başlatıldığı, Türk vatandaşı İ.Ç. isimli şüphelinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

 

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