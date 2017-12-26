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İstanbul'da DAEŞ operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İHA |  26 Aralık 2017 Salı - 4:23 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 4:23

İstanbul'da gece yarısı eşzamanlı olarak DEAŞ operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri daha önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda DEAŞ ile bağlantı olduğu iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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