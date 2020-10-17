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İstanbul'da corona alarmı! Artış sürüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte 1812 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti. 117 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1445 oldu, 1419 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 301 bin 98'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların ev dışındaki kapalı ortamlarda maske takmayı ihmal etmemesini isteyerek, aile ziyaretlerinin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 5-11 Ekim tarihlerini içeren haftalık raporunu açıkladı. Rapora göre, İstanbul’da yeni hasta sayısındaki artış sürüyor. İstanbul’da 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında bin 927 yeni hasta tespit edilirken, 5-11 Ekim tarihlerini kapsayan haftada yeni hasta sayısı 2 bin 847 oldu. Aynı dönemde İstanbul’da 45 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Rapora göre Türkiye genelinde 5-11 Ekim arasında 15 yaş altı 576 yeni hasta kaydedildi.