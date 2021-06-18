İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 458 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerin birinci aşması 76 noktada 630 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 14.00-16.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması şeklinde yapıldı. İkinci aşamada ise 577 personelin katılımıyla 16.00-18.00 saatleri arasında umuma açık yer denetimiyle tamamlandı.

Aranan 458 kişi yakalandı

Denetimlerde 119 bin 41 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 458 kişi ile yoklama kaçağı 158 kişi yakalandı.

73 ruhsatsuz tabanca ele geçirildi

Uygulamada yapılan aramalarda 73 ruhsatsız tabanca, tüfek ile 91 mermi, 8 kilo 407 gram uyuşturucu madde, 483 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 635 lira ile 15 bin dolar ele geçirildi.

12 araç trafikten men edildi

Uygulamada, 667 umuma açık yer denetlenirken, 51 kişiye idari işlem yapıldı, 19 bin 138 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 18 bin 869 araç ve 357 motosiklet kontrol edilirken, 780 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi, 128 bin 874 lira ceza uygulandı.