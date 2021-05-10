İstanbul'da büyük tehlike! Kanser yapıyor

Araştırma kapsamında İstanbul ’daki asbest riskine dikkat çekmek için 28 Nisan’da asbest mühendisi Kenan Yıldız’ın şahsi arabası tamamen temizlendi. Söz konusu araç, bir haftalık süreçte sadece Pendik , Eyüpsultan ve Beylikdüzü güzergahını takip ederek Çekmeköy’e park edildi. Park halindeki otomobil den 5 Mayıs’ta kontak numune denilen bant yapıştırma yöntemiyle alınan numuneler akredite laboratuvarda, SEM mikroskobuyla (taramalı elektron mikroskobu) analiz edildi.

SAĞLIĞA ÇOK ZARARLI

Analiz sonunda alınan numunelerin içeriğinde asbest lifleri başta olmak üzere polen, küf mantarları, silikozis riski içeren silikat tuzları, kireç tozu, bitki lifleri ve cam yünü tespit edildi. İnsan sağlığına zararlı partikül maddeler elektron mikroskobuyla da fotoğraflandı. Asbest Söküm Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Bu çalışmamızı detaylandırıp tüm ilçeler bazında yürüteceğiz. İnsanların kıyafetlerinden de numuneler alarak yaşanan sağlık riskine dikkat çekmek istiyoruz. Numune aldığımız aracın bir haftalık süreçte kentsel dönüşümün yoğun olduğu Gaziosmanpaşa Esenler gibi ilçelerde yol almadığına dikkat çekmek isteriz. Sadece bir aracın üzerindeki tozda bile asbest lifleri varsa, kentin genelindeki durumu takdirlerinize bırakıyorum” dedi.

İYİ VE KÖTÜ BELEDİYELER

Beşiktaş, Bağcılar, Kağıthane, Asbest denetim ve bertarafı konusunda en kötü karneye sahip ilçelerin Gaziosmanpaşa, Esenyurt , Bakırköy olduğunu öne süren Ensari, “Kağıt üzerinde rapor hazırlayan kişiler var. Maalesef asbest raporu istenen ilçelerde, müteahhit ve uzmanlık belgesi olan bazı kişilerin aralarında anlaşıp formaliteden rapor düzenlediğini biliyoruz. Şişli Ataşehir , Kadıköy, Maltepe asbest konusunda karnesi iyi belediyeler. İstanbul’da sadece 7 belediye bu konuya ehemmiyet veriyor. Geri kalan belediyeler kağıt üzerinde asbest kontrolü yapıyor veya bakanlık yazısı olmasına rağmen rapor istemiyor” diye konuştu.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİNDE RİSK’

Araştırmada kullanılan aracın üzerindeki tozları analiz eden Asbest Uzmanı Kenan Yıldız: “Asbest ve zararlı tozlar kentsel dönüşümde yeterli önlem alınmadığı için her yere bulaşıyor. Bu tozların şehrin büyük kısmına dağıldığı anlaşılıyor. Tespit ettiğimiz maddeler, solunum yoluyla çok ciddi sorunlara yol açabilir. Belediyelerin kentsel dönüşümde çok titiz çalışması gerekiyor. Asbest raporunun maliyeti 1500 lirayı geçmez. Kağıt üzerinde bu raporu verenler var. Koskoca belediyelerin sınırlarındaki binalarda yılda birkaç ton asbest çıkması mümkün mü? Asbest raporlarını sorduğumuz yetkililer, 3-5 ton diyorlar. 7 belediye dışındaki yerlerde yıllık atık miktarı 1.5 tonu geçmiyor. Her belediye kayıtlarını açıklasın.”

ÇOCUK UYARISI

Prof. Dr. İbrahim Akkurt (Göğüs Hastalıkları Uzmanı): “Asbest en tehlikeli zehirli minerallerden. Akciğer kanserinin başlıca sebeplerinden biri. Kentsel dönüşümde eski binalardaki asbest içeriği ve miktarına göre akciğer zarı kanseri riski artıyor. Bu risk, öncelikle çalışanların ve yıkılan binaların yakın çevresinde yaşayanlar için daha fazla. Sadece bir araçtan alınan toz numunelerinde asbest başta olmak üzere sağlığa zararlı birçok maddenin çıkması endişe verici. Bu zehirli maddeler her nefes alıp verdiklerinde çocuk ve bebeklerin ciğerlerine de giriyor.” (Milliyet)