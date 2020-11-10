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İstanbul'da büyük fabrika yangını!

İHA |  10 Kasım 2020 Salı - 7:51 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 7:51

Kartal'da bir kağıt fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.


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