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İstanbul'da bir deprem daha!

24 Eylül 2020 Perşembe - 21:17 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 21:17

İstanbul Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


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İstanbul Silivri deprem
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