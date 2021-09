İstanbul'da bir çok semtte kıtlık yaşanıyor! Kapış kapış gidiyor!

Son zamanlarda İstanbul genelinde artan kira fiyatları vatandaşların keyfini kaçırırken, birçok semtte ise neredeyse kiralık daire kıtlığı yaşanıyor. Son dokuz aylık dönemde her semtte kira fiyatlarının yüzde 50 ile 80 arasında arttığını anlatan emlak çılar, bu durumun artan yabancı ve göçmen nüfusundan kaynaklandığı görüşünde. Yabancıların yanı sıra, inşaat maliyetlerindeki artış, memur tayinleri, öğrenci sayısı ile boşanmalardaki artışın da kira fiyatlarının yanı sıra daire kıtlığına yol açtığına da dikkat çekildi. Göçmen istilasına uğrayan Fatih Nişanca Muhtarı Zübeyir Yiğitalp’e bölgedeki kira fiyatlarını sorduğumuzda, “Boş daire yok ki!” cevabını aldık. Yiğitalp, muhtarlığın olduğu Hemşeri Sokak’tan örnek verirken şunları söyledi: “Karşınızda gördüğümüz bina 11 daireden oluşuyor. Üç dairede Türk aile, sekiz dairede ise yabancılar ikamet ediyor. Yan bina olduğu gibi yabancılardan oluşuyor. Diğer binalarda da durum aynı. Suriyeli, Afgan, Özbek, Türkmen, Iraklılar başı çekse de Ortadoğu ve Afrika ’nın her bölgesinden insan buraları mesken tutmuş durumda. Bazı dairelerde 10 kişi kalanlar var. Bir yıl önce bin 500 liraya kiraya verilen daireler, şu an 2 bin 500 lira. Arap ve Kuzer Afrika ülkelerinden yabancılar, İstanbul’un her yerinden ev kiralamaya başladığını kendi federasyonumuza üye meslektaşlarla konuşuyoruz. Ancak Fatih’te yaşayanların çoğu kaçak mülteciler. 10 kişi bir araya gelip kirayı bölüşüyorlar. Boşalan evler saniyesinde tutulur vaziyette.”