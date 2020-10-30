Deprem sonrası İstanbul'da binada çatlak!

EGE Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Avcılar’daki bir binanın kolonlarında çatlak görüldü. Binada oturan bir aile ailenin yardım talebi üzerine itfaiye ve belediye görevlileri olay yerine geldi.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan , “Şu anda tahliye kararı yok. İncelemenin ardından İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapılır” dedi. Binadan ayrılan bazı aileler evlerine dönerken Çevre ve Şehircilik uzmanlarının da inceleme için Avcılar'a hareket ettiği belirtildi.

Ege Denizi’nde kaydedilen depremin hissedildiği Avcılar’daki Ambarlı Mahallesi Yavuz Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın üst katında oturan bir aile, kolonların çatladığını belirterek yardım istedi. Kısa sürede sevk edilen itfaiye ekibi binanın üst katındaki kolonda çatlak belirleyince polis de devreye girerek Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri binaya gelerek incelemede bulundu. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, “Şu anda tahliye kararı yok. Yapılacak incelemenin ardından İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapılır” dedi.

Binadaki bazı aileler ise, binalarının sağlam olduğunu, bazı komşular tarafından yapının kentsel dönüşüme girmesi için Ege Denizi’ndeki depremin bahane edildiğini öne sürdüler.